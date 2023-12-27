Galatasaray'dan Zaha için farklı plan!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Süper Kupa maçı ile ilk 11'e dönecek olan Wilfried Zaha'dan patlama bekleniyor. Bu karşılaşmada kendisini göstermesi beklenen kanat oyuncusu için gelecek tekliflere de açık olunacağı menajerine iletildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Zaha için farklı plan!
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27 Aralık 2023 09:05
Son güncelleme 27 Aralık 2023 09:08
Galatasaray Yönetimi'nin Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha için farklı bir planı var...

Bu sezon kadroya katılan ancak beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Wilfried Zaha, Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde de kulübedeydi. Ancak Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında Fildişi Sahilli oyuncu, ilk 11'e dönüyor. Performası düşen Dries Mertens yerine kadroya girecek Zaha'dan finalde patlama yapması bekleniyor.

GELEN TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan yıldız futbolcunun tercihi Galatasaray olmuştu. Ancak sarı kırmızılı takımda beklenen etkiyi yaratamayan Zaha, sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'nun performansını arattı. Oyuncunun Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını fırsat gören yönetim, Zaha için tekliflere açık olduğunu menajerlere iletti.



GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Crystal Palace'tan ayrılmasının ardından bonservis bedeli ödenmeden alınan Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ödenirken 3 yıllık anlaşmada her sezon 4 milyon 350 bin Euro (140.6 milyon TL) garanti ücret verilecek.

Ocak ayında Afrika Kupası'nın yolunu tutacak 31 yaşındaki Fildişi Sahilli hücum oyuncusu, Galatasaray'da 20 maça çıktı, 6 gol-2 asistlik skor katkısı sağladı.  

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