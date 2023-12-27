Yönetimi'nin Fildişi Sahilli oyuncuiçin farklı bir planı var...Bu sezon kadroya katılan ancak beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Wilfried Zaha, Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde de kulübedeydi. Ancak Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında Fildişi Sahilli oyuncu, ilk 11'e dönüyor.Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan yıldız futbolcunun tercihi Galatasaray olmuştu. Ancak sarı kırmızılı takımda beklenen etkiyi yaratamayan Zaha, sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'nun performansını arattı.Crystal Palace'tan ayrılmasının ardından bonservis bedeli ödenmeden alınan Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ödenirken 3 yıllık anlaşmada her sezon 4 milyon 350 bin Euro (140.6 milyon TL) garanti ücret verilecek.Ocak ayında Afrika Kupası'nın yolunu tutacak 31 yaşındaki Fildişi Sahilli hücum oyuncusu, Galatasaray'da 20 maça çıktı, 6 gol-2 asistlik skor katkısı sağladı.