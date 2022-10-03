Galatasaray'dan Yusuf Demir açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.



Timur, Yusuf Demir'in durumu için gelen soruya, "Yusuf sonuçta Türk. Bunu sadece Yusuf bazında da düşünmemek gerekiyor. Yusuf gibi bir sürü oyuncu var mesele Yusuf meselesi değil. Mesele Galatasaray meselesi değil. Mesele orada Türk vatandaşı olan bir sürü Türk çocuğumuz var diyeyim. Anayasanın 10. maddesine de aykırı. Anayasanın çalışma hakkı maddesine aykırı. Bu çocuklar Türkiye'ye geldiğinde, direkt çalışabiliyor başka bir yerde. Ama böyle olunca çalışma izni alması gerekiyor. Orada bir aykırılık var. Bizim oyuncularımızdan İtalyan pasaportuna sahip olan oyuncular aynı zamanda başka ülke vatandaşı ama İtalya'ya gidince İtalyan olarak oynuyor. Başka ülkelerde de böyle. Avrupa'da çift pasaportu varsa o şekilde oynuyor. Avusturya Milli Takımı'nda oynamasa Türk Milli Takımı'nda oynasa, Avusturya'da Avusturya vatandaşı olarak oynayacak. Yani bunu böyle uygulardan nadir ülkelerden birisiyiz. Çözüme kavuşması gerekiyor." dedi.



Öte yandan Erden Timur, "Yusuf'un durumu için Cumhurbaşkanı ya da TFF ile görüşecek misiniz?" şekilde gelen soruya ise, "Yusuf Demir için TFF başkanına ya da Cumhurbaşkanına gitmemiz söz konusu değil." diye konuştu.



