Galatasaray'dan yıldızlarına yeni sözleşme!

Galatasaray'da performansıyla fark yaratan isimler bunun karşılığını yeni sözleşmeler ile almaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da yönetim yıldız oyuncularla yeni sözleşmeler imzalamaya hazırlanıyor.
SIRA GELDİ ÖDÜLLERE
Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maç olmak üzere Galatasaray'ın 16 karşılaşmasında da forma giyen 3 isme, performansları nedeniyle yönetimden büyük ödül geliyor.
UZUN SÜREDİR BEKLİYORDU...
Galatasaray Yönetimi, Milli arayı fırsat bilip, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın kontratlarında ciddi bir iyileştirme yapmaya karar verdi. Özellikle Boey, uzun süredir sözleşmesinde zam beklentisi içindeydi. Abdülkerim de yeni partneri Davinson Sanchez'in 3.2 milyon Euro yıllık ücreti karşısında takım içi denge konusunda bir hayli geride kalmıştı.
İŞTE YENİ YILLIK ÜCRETLERİ
Galatasaray'daki performansıyla Avrupa kulüplerini peşine takan Sacha Boey'nin senelik 400 bin Euro olan ücretinin 1 milyon Euro seviyesine çekilmesi planlanıyor. Soru işaretleriyle transfer edilen, ancak Galatasaray savunmasının vazgeçilmezi haline gelen Abdülkerim Bardakcı'nın 20 milyon Lira'lık senelik maaşının 30 milyon Lira'ya çıkarılması düşünülüyor. Daha önce mukavelesine 2 kez zam yapılan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının da tıpkı Abdülkerim gibi 20 milyon Lira seviyesinden 30 milyon Lira'ya çıkarılması için kollar sıvandı.
SIRA GELDİ ÖDÜLLERE
Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maç olmak üzere Galatasaray'ın 16 karşılaşmasında da forma giyen 3 isme, performansları nedeniyle yönetimden büyük ödül geliyor.
UZUN SÜREDİR BEKLİYORDU...
Galatasaray Yönetimi, Milli arayı fırsat bilip, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın kontratlarında ciddi bir iyileştirme yapmaya karar verdi. Özellikle Boey, uzun süredir sözleşmesinde zam beklentisi içindeydi. Abdülkerim de yeni partneri Davinson Sanchez'in 3.2 milyon Euro yıllık ücreti karşısında takım içi denge konusunda bir hayli geride kalmıştı.
İŞTE YENİ YILLIK ÜCRETLERİ
Galatasaray'daki performansıyla Avrupa kulüplerini peşine takan Sacha Boey'nin senelik 400 bin Euro olan ücretinin 1 milyon Euro seviyesine çekilmesi planlanıyor. Soru işaretleriyle transfer edilen, ancak Galatasaray savunmasının vazgeçilmezi haline gelen Abdülkerim Bardakcı'nın 20 milyon Lira'lık senelik maaşının 30 milyon Lira'ya çıkarılması düşünülüyor. Daha önce mukavelesine 2 kez zam yapılan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının da tıpkı Abdülkerim gibi 20 milyon Lira seviyesinden 30 milyon Lira'ya çıkarılması için kollar sıvandı.