Galatasaray'dan yerlilere büyük jest; uçurum kapanacak

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikten sonra, yerli oyuncularına yönelik toplu sözleşme iyileştirmesi yapma kararı aldı.
Garanti ücretleri ve maaşlarını TL üzerinden alan yerli futbolcuların sözleşmelerine toplu iyileştirme olacak. Başta derbide başarılı performans sergileyen Yunus Akgün olmak üzere Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Günay'ın yıllık ücretlerinde ciddi bir artışa gidilecek.
Eyüpspor başta olmak üzere transferin son günlerinde Süper Lig ekiplerinden aldığı tekliflerin reddedildiği Metehan Baltacı da pas geçilmeyecek.
Genç stoperin de kontratı hem uzatılacak hem de oyuncularla arasındaki uçurum ortadan kaldırılacak.
Garanti ücretleri ve maaşlarını TL üzerinden alan yerli futbolcuların sözleşmelerine toplu iyileştirme olacak. Başta derbide başarılı performans sergileyen Yunus Akgün olmak üzere Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Günay'ın yıllık ücretlerinde ciddi bir artışa gidilecek.
Eyüpspor başta olmak üzere transferin son günlerinde Süper Lig ekiplerinden aldığı tekliflerin reddedildiği Metehan Baltacı da pas geçilmeyecek.
Genç stoperin de kontratı hem uzatılacak hem de oyuncularla arasındaki uçurum ortadan kaldırılacak.