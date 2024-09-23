Galatasaray'dan yerlilere büyük jest; uçurum kapanacak

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Galatasaray'da yönetim bir jesti de yerli oyunculara yapacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan yerlilere büyük jest; uçurum kapanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2024 08:58
Son güncelleme 23 Eylül 2024 09:03
Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikten sonra, yerli oyuncularına yönelik toplu sözleşme iyileştirmesi yapma kararı aldı.
Garanti ücretleri ve maaşlarını TL üzerinden alan yerli futbolcuların sözleşmelerine toplu iyileştirme olacak. Başta derbide başarılı performans sergileyen Yunus Akgün olmak üzere Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Günay'ın yıllık ücretlerinde ciddi bir artışa gidilecek.

Eyüpspor başta olmak üzere transferin son günlerinde Süper Lig ekiplerinden aldığı tekliflerin reddedildiği Metehan Baltacı da pas geçilmeyecek.

Genç stoperin de kontratı hem uzatılacak hem de oyuncularla arasındaki uçurum ortadan kaldırılacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery