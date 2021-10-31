Galatasaray'dan yerli sağ bek hamlesi!

Fransız sağ beki Sacha Boey'in sakatlığı ile sarsılan Galatasaray, uzun bir süredir yıldız isimden yararlanamıyor. Sarı-kırmızılılarda Boey'in yerine oynayan ABD'li DeAndre Yedlin ise beklentileri karşılayamadı.



Yeni bir sağ bek arayışında olan Galatasaray, yabancı kısıtlaması nedeniyle bu mevkiye yerli bir takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların listesinde ise iki isim ön plana çıkıyor: Cebrail Karayel ve Bünyamin Balcı...



CEBRAİL KARAYEL KİMDİR?



Süper Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Cebrail Karayel, kariyerine Ankaraspor altyapısında başladı. 27 yaşındaki sağ bek, ocak ayında Ankaragücü'nden Altay'a transfer olmuştu.



Bu sezon 11 Süper Lig maçında görev alan Karayel, 3 asiste imzasını attı. Altay'la olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan deneyimli defansın güncel piyasa değeri ise 700 bin euro...



BÜNYAMİN BALCI KİMDİR?



2000 yılında Samsun'da dünyaya gelen Bünyamin Balcı, kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. 2019'da A takıma yükselen Balcı, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 10 karşılaşmada forma giydi, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.



Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor'la olan sözleşmesi 2025'te bitecek. 21 yaşındaki genç sağ bekin güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon euro...





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