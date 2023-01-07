Galatasaray'dan 'yerli Haaland' Bertuğ'a kanca!

Volkan Demirel'in Hatayspor'un başına geçtikten sonra şans vermeye başladığı Bertuğ Yıldırım, Galatasaray'ın radarına girdi.Mauro Icardi'nin sakatlanması ve yüksek bonservis bedeli, Gomis'in yaşlanması ve Seferovic'ten umudun kesilmesi nedeniyle yerli golcü arayan Cimbom, 20 yaşındaki futbolcuyu takip ediyor.Bu sezon 10 lig maçında 261 dakika forma bulmasına rağmen 3 gol ve 1 asistle oynayan 2002 doğumlu futbolcu için Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un bir süredir görüşme halinde olduğu belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da transfere sıcak baktığı belirtildi.Daha önce İstanbul Sarıyer doğumlu genç oyuncunun da Hatayspor izin verirse Galatasaray'da oynamayı çok istediği belirtilmişti.