Galatasaray'dan yeni transferlere büyük tören

Galatasaray, hafta sonu Rams Park'taki imza töreni ve antrenman için taraftarlara çağrı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan yeni transferlere büyük tören
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28 Temmuz 2023 14:17
Galatasaray, bu pazar günü Rams Park'ta transferlerin imza töreni ve taraftara açık antrenman yapacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak kulüpten açıklama geldi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Haydi büyük Galatasaray taraftarı, pazar günü Rams Park'a! Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız! Detaylar yakında..." denildi.

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