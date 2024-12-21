Galatasaray'dan yakın takip: Maguire

Galatasaray, Manchester United forması giyen Harry Maguire'in durumunu takip ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan yakın takip: Maguire
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21 Aralık 2024 16:55
Manchester United'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Harry Maguire için bilinmezlik yaşanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester United'ın Maguire ile olan sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor. Ancak İngiliz oyuncu ara transfer döneminde yurt dışından bir takımla anlaşması durumunda bu madde ortadan kalkabilir.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Manchester United bu nedenle 31 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için görüşmelerine devam ediyor. Maguire, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni sözleşme için görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini açıklamıştı.

Manchester United'ın Maguire ile anlaşma sağlayamazsa deneyimli oyuncu 1 Ocak'tan itibaren yabancı kulüplerle sözleşme imzalayabileceği kaydedildi.

FIFA DEVREYE GİREBİLİR

Manchester United'ın sözleşme uzatma opsiyonu olmasına rağmen Maguire'in ara transferde kalması ve yaz aylarında kulüpten serbest olarak ayrılmak istemesi halinde ise bu opsiyonun devreden çıkabileceği ve durumun hukuki olarak karmaşık bir hal alabileceğinin altı çizildi.

Maguire'nin başka bir takımla anlaşması durumunda Manchester United'ın da bu opsiyonu devreye sokmak istemesi halinde FIFA'nın devreye girebileceği ve FIFA'nın bu tür durumlarda kararını oyuncu lehine verdiği hatırlatıldı.

TAKİPTEKİ TAKIMLAR

İtalyan ekibi Napoli'nin Maguire'in durumunu izlediği ve Manchester United'dan transfer edilen Scott McTominay'ın başarılı performansının ardından 31 yaşındaki stoperin cazip bir seçenek olarak görüldüğü ifade edildi.

GALATASARAY DURUMU İZLİYOR

Fenerbahçe'nin de geçmişte Fred ve Sofyan Amrabat gibi Premier Lig'de forma giymiş oyuncuları transfer ettiği hatırlatılırken Maguire için Galatasaray iddiası da gündeme geldi. The Athletic'teki haberde Galatasaray'ın da Maguire'in durumunu takip ettiği aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Öte yandan Maguire'in eski takımı Leicester City'nin de deneyimli oyuncunun durumunu izlediği kaydedildi.

Manchester United'da bu sezon 13 maçta süre bulan Harry Maguire, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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