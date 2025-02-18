Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Türk futbolunda yabancı hakem tartışmaları ve ligdeki rekabet ortamıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
Türk futbolundaki rekabet ortamı, adil yönetim anlayışı ve derbi öncesi yaşanan tartışmalara dair konuşan Derkan, "Karşımızda asalet ve zarafetten çok uzak kişiler veya topluluklar var. Derbi maç öncesi ve önemli Avrupa maçı öncesinde bu konuda daha fazla köpürtmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Yalnız, burada çok enteresan bir konu var. Türk futbolunun rekabeti açısından kulüpler önemlidir. Ancak, adilane ve eşit, güzel oyunu bozmayacak şekilde yapılan uygulamaların da futbol otoritesi tarafından buna uygun olması lazım." dedi.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yabancı hakem tartışmalarına da değinerek, bu uygulamanın adil olması için tüm maçları kapsaması gerektiğini savundu ve sürecin aceleye getirildiğini belirtti:
"Yabancı hakem mevzusu dönüyor, 19 takım var, her hafta 9 maç oynanıyor. Sadece şampiyonluğa oynayan takımlar değil altta küme düşme hattında da ciddi rekabet var. Futbol oyununun adilane, eşitlik çerçevesinde olması için getireceksiniz ya bütün maçlara yabancı hakem getirecekseniz. Altta canhıraş mücadele edenlerin kabahati ne. Türkiye'de bunu dile getiren bizden başka yok. Türkiye'de sadece şampiyonluk mücadelesi değil, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve aynı zamanda küme düşme, ligden elimine olmayı da içeren bir mücadele sürüyor. Futbol ligi topyekün bir bütündür. Bir haftada 9 maç vardır. Avrupa'da da lokal ligler devam ediyor. Bana mantıksız geliyor. Kalburun üstündeki hakemleri, ligleri devam ederken, kim onları başka lige görevli olarak gönderecek. Bu konu aceleye gelmiştir. Yapılacaksa sezon sonu, önümüzdeki sezon yapılacak şekilde planlanmalıdır oyunun adaleti anlamında."
Galatasaray'dan yabancı hakem açıklaması!
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Türk futbolunda yabancı hakem tartışmaları ve ligdeki rekabet ortamıyla ilgili görüşlerine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Türk futbolunda yabancı hakem tartışmaları ve ligdeki rekabet ortamıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
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