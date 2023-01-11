Galatasaray'dan, Wright ve Güray için hamle

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer dönemi için harekete geçiyor.



Sarı-kırmızılılar, listede yer alan Antalyasporlu Haji Wright ve Güray Vural için resmi adımı atıyor.



Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile bu hafta içerisinde iki futbolcunun transferi için İstanbul'da masaya oturacak.



İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSLARI



Antalyaspor forması altında bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Wright, 11 kez fileleri havalandırdı.



34 yaşındaki Güray Vural ise 14 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





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