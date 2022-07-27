Galatasaray'dan Viking hamlesi!

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik orta saha mevkisine verildi.Florian Grillitsch için bir süredir temaslarda bulunan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları sonrası rota değişti. Daha hazır durumdaki oyunculara yönelme kararı alan Galatasaray, listesine yeni bir ismi ekledi.Galatasaray, Rostov forması giyen Mathias Normann'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu.Galatasaray yetkililerinin kısa süre içinde resmi görüşmelere başlamayı planladığı kaydedildi. Geçen sezon İngiltere'de Norwich City forması giyen Norveçli oyuncu, kulübü Rostov'a döndü.Takımdan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı gelen haberler arasında. Ülkesinin takımı Bodo Glimt'te yetişen Normann; Molde ve Brighton formaları da giydi. Norveçli orta saha geçen sezon Premier Lig'de 23 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.Ön libero mevkisinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha bölgesinde de görev alabiliyor.Norveçli orta saha, ülkesinin milli takımında 12 karşılaşmada oynadı ve 1 gol kaydetti. Mathias Normann'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Norveçli oyuncunun Rostov ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.