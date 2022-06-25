Galatasaray'dan Vidal'e cazip teklif

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Şilili yıldız Arturo Vidal için teklif yaptığı iddia edildi.



Şili'de yayın yapan Radio ADN'nin haberine göre Inter'le 1 yıllık sözleşmesi kalan ancak ayrılmayı düşünen Vidal için Galatasaray'ın devreye girdiği yazıldı. Flamengo ve Boca Juniors'un tekliflerinin ardından Galatasaray'ın Vidal'e talip olduğu ve 35 yaşındaki yıldıza Avrupa'da kalmasını sağlayarak rakiplerinden daha cazip bir teklif hazırladığı ileri sürüldü.



Geçtiğimiz yıl da adı Galatasaray'la anılan Arturo Vidal, geçen sezon toplamda 41 maça çıkarak 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.



2020 yılında Barcelona'dan Inter'e bedelsiz transfer olan Vidal'in ayrılışı için İtalyan ekibinin yüksek bir bonservis talep etmesi beklenmiyor.





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