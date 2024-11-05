Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!
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05 Kasım 2024 11:25
Son güncelleme 05 Kasım 2024 11:28
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Özbek, Victor Osimhen'in bonservisi için gelen soruya da cevap verdi.

Dursun Özbek, "Sponsorluklarla Osimhen'in bonservisini alacağınız haberleri var. Bu konuya da açıklık getirir misiniz?" sorusunun ardından, "Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz." yanıtını verdi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 7 maçta süre bulan Victor Osimhen, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.





 

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