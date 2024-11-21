Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni teklif!

Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson'u muhtemel Sanchez ayrılığına karşı takımda tutmanın hesabını yapıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni teklif!
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21 Kasım 2024 10:12
Son güncelleme 21 Kasım 2024 10:14
Danimarka Milli Takımı ile Sırbistan karşısında başarılı bir performans ortaya koyan ve Uluslar Ligi A Grubu'nda haftanın takımına seçilen Victor Nelsson, Bodrum deplasmanında formasına kavuşacak.

Davinson Sanchez'in cezalı olması sebebiyle Bodrumspor deplasmanında görev yapacak olan Nelsson'un milli takımdaki formu Okan Buruk'u da sevindirdi.

Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İç transferde Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün için harekete geçen yönetim bunlara Nelsson'u da ekledi.

CEVABI MERAK KONUSU

Sebebi de Davinson Sanchez'i başta Napoli olmak üzere Real Madrid gibi kulüplerin yakın takibe alması ve satış ihtimalinin bulunması...

2026'da mukavelesi bitecek olan Nelsson'un teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Bir dönem Sevilla'nın ısrarla istediği ve gitmek istediğinde yönetimin izin vermediği başarılı stoper buna içerlemiş ancak sonra iş tatlıya bağlanmıştı.

Düzenli forma giyememekten şikâyetçi olan Nelsson'un cevabı teknik ekip için de önemli olacak. 

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