Galatasaray'dan vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçı izlerken kalp krizi geçirerek vefat eden taraftarı Muharrem Günay için başsağlığı mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı
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16 Mayıs 2021 17:14
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in son haftasında dün Helenex Yeni Malatyaspor ile oynanan maçı izlerken kalp krizi geçirerek vefat eden taraftarı Muharrem Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftarımız Muharrem Günay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

 


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