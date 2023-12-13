Galatasaray'dan üst üste beşinci kötü sonuç!

Kopenhag'a 1-0 yenilerek gruptan çıkamayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'dan üst üste beşinci kötü sonuç!
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13 Aralık 2023 01:54
Son güncelleme 13 Aralık 2023 02:57
Kopenhag'a kaybeden ve gruptan çıkamayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

"Devler Ligi"nde 17. kez mücadele eden sarı-kırmızılı takım, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında yer aldığı gruplardan çıkamadı.

Galatasaray, bu organizasyonda en son 2013-2014 sezonunda grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselmişti.

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