Galatasaray'dan üst üste beşinci kötü sonuç!

Kopenhag'a kaybeden ve gruptan çıkamayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı.
"Devler Ligi"nde 17. kez mücadele eden sarı-kırmızılı takım, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında yer aldığı gruplardan çıkamadı.
Galatasaray, bu organizasyonda en son 2013-2014 sezonunda grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselmişti.
"Devler Ligi"nde 17. kez mücadele eden sarı-kırmızılı takım, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında yer aldığı gruplardan çıkamadı.
Galatasaray, bu organizasyonda en son 2013-2014 sezonunda grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselmişti.
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