Galatasaray'dan umut veren 45 dakika

Şampiyonluk sonrası çok kısa bir tatil döneminin ardından yeni sezona başlayan Galatasaray, Hull City'le oynanan ilk hazırlık maçında kaldığı yerden devam edeceğinin sinyallerini verdi.
Sarı-kırmızılılar 3-0 öne geçtiği maçı 4-3 kaybetse de özellikle 3-1 önde tamamlanan ilk yarıdaki oyun elemeler öncesi teknik heyeti memnun etti. Üstelik bu oyunda ana plandaki ilk 11'den sadece Dries Mertens ve Lucas Torreira isimleri bulunuyordu.
HÜCUMDA ÇEŞİTLİLİK ARTTI
Rotasyonun önemli parçalarından Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ve Leo Dubois'nın da etkili olduğu ilk yarıda Galatasaray'ın ana oyun planının hücum pres ve kısa sürede rakip kaleye gitmek olduğu görüldü.
Özellikle Berkan ve Torreira ikilisinin rakibe oyun kurdurmamak için 3. bölgeye kadar çıkması Okan Buruk'un yeni oyun anlayışının sinyallerini verdi. Duran topların devamındaki etkili kanat oyunlarıyla gollerin bulunması da hücum çeşitliliğinin arttığını gösterdi.
GENÇLERE MESAJ
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, altyapıdan gençlerin ağırlıkta olduğu 2. yarıda üst üste yenilen gollerle 4-3 kaybedilen maç için oyuncularını uyardı.
Okan Buruk, "Hazırlık maçı kadro planlaması için bir ölçü… Devam etmeyeceğimiz, bizimle kampa gelmeyecek oyuncularımız var. Bunu kısa bir süre içinde netleştireceğiz" diyerek forma isteyenlere mesaj verdi.
Sarı-kırmızılılar 3-0 öne geçtiği maçı 4-3 kaybetse de özellikle 3-1 önde tamamlanan ilk yarıdaki oyun elemeler öncesi teknik heyeti memnun etti. Üstelik bu oyunda ana plandaki ilk 11'den sadece Dries Mertens ve Lucas Torreira isimleri bulunuyordu.
HÜCUMDA ÇEŞİTLİLİK ARTTI
Rotasyonun önemli parçalarından Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ve Leo Dubois'nın da etkili olduğu ilk yarıda Galatasaray'ın ana oyun planının hücum pres ve kısa sürede rakip kaleye gitmek olduğu görüldü.
Özellikle Berkan ve Torreira ikilisinin rakibe oyun kurdurmamak için 3. bölgeye kadar çıkması Okan Buruk'un yeni oyun anlayışının sinyallerini verdi. Duran topların devamındaki etkili kanat oyunlarıyla gollerin bulunması da hücum çeşitliliğinin arttığını gösterdi.
GENÇLERE MESAJ
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, altyapıdan gençlerin ağırlıkta olduğu 2. yarıda üst üste yenilen gollerle 4-3 kaybedilen maç için oyuncularını uyardı.
Okan Buruk, "Hazırlık maçı kadro planlaması için bir ölçü… Devam etmeyeceğimiz, bizimle kampa gelmeyecek oyuncularımız var. Bunu kısa bir süre içinde netleştireceğiz" diyerek forma isteyenlere mesaj verdi.