Galatasaray'dan Umut Nayir hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.
Yönetim sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Bafetimbi Gomis'in yerine bir alternatif arayışına girdi. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Ümraniyespor'da forma giyen Umut Nayir…
Galatasaray, bonservisi Eyüpspor'da olan 29 yaşındaki golcü için bir görüşme gerçekleştirecek.
Süper Lig'de bu sezon 27 maça çıkan Umut Nayir, 15 kez gol sevinci yaşadı.
Yönetim sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Bafetimbi Gomis'in yerine bir alternatif arayışına girdi. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Ümraniyespor'da forma giyen Umut Nayir…
Galatasaray, bonservisi Eyüpspor'da olan 29 yaşındaki golcü için bir görüşme gerçekleştirecek.
Süper Lig'de bu sezon 27 maça çıkan Umut Nayir, 15 kez gol sevinci yaşadı.