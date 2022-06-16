Galatasaray'dan Umut Bozok için ilk temas!

Maliyeti konuşacaklar

Galatasaray, mutlak bir golcü almak istiyor. Aslan'da çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Daha önce gündeme gelen Umut Bozok için resmi adımlar atılacak.Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki forvet, 20 golle krallık tacını kapmıştı. Fakat devamında Lacivert-Beyazlı kulüp, yıldız oyuncunun opsiyonunu kullanmadı.Hâl böyle olunca Aslan da görüşmeler için Fransa'nın yolunu tutacak. Galatasaray Yönetimi, Fransız temsilcisi ile Umut Bozok'un şartlarını görüşecek.Lorient'in yeniden kiralama formülüne sıcak bakmadığı öğrenilirken, bonservis konusunda orta yol arayışına gidilecek. Gerçekleştirilecek toplantılarda maliyet konusuna değinilecek. Bu arada Sarı-Kırmızılılar'ın forvetteki diğer adayı da Halil Dervişoğlu. Milli futbolcu için hem Beşiktaş hem de Trabzonspor devrede.