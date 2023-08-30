Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Galatasaray'dan Siraçhan Nas'ı kiraladığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre sarı-kırmızılı ekibin TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 yıllığına kiralandı.
Paylaşımda, "Siraçhan'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre sarı-kırmızılı ekibin TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 yıllığına kiralandı.
Paylaşımda, "Siraçhan'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.