Galatasaray'dan Ümraniye'ye gitti

Ümraniyespor, Galatasaray'dan Siraçhan Nas'ı kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Ümraniye'ye gitti
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30 Ağustos 2023 01:59
Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Galatasaray'dan Siraçhan Nas'ı kiraladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre sarı-kırmızılı ekibin TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 yıllığına kiralandı.

Paylaşımda, "Siraçhan'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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