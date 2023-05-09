Galatasaray'dan twitter'da rekor!

Bu sezon şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Galatasaray sosyal medyada da rakiplerini geride bıraktı. Sarı-Kırmızılı takım twitterda 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulübü oldu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan twitter'da rekor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2023 11:09
Son güncelleme 09 Mayıs 2023 11:18
Galatasaray Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbol ve kazandığı maçlarla rakiplerinin önünde uzun süredir liderliğini devam ettiriyor. Sarı-Kırmızılı takım son olarak Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek son 5 haftaya girilirken puan farkını 5'e çıkarttı ve büyük avantajını sürdürdü.

SOSYAL MEDYADA DA LİDER

Galatasaray bu sezon sosyal medyada da fırtına gibi esiyor. Sarı-Kırmızılı takım twitterda 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulübü oldu.

Twitterda Fenerbahçe'nin 10.7 milyon, Beşiktaş 5.4 milyon ve Trabzonspor ise 2 milyon takipçisi bulunuyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery