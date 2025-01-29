Galatasaray'dan Tuta'ya son teklif!

Galatasaray, savunma hattına yapılacak takviye için bir kez daha Eintracht Frankfurt'tan Tuta'ya yöneldi.
Sarı-kırmızılılar, Alman ekibinde forma giyen Tuta için resmi transfer teklifinde bulundu.
Tuta, eşi doğum yaptığı için Eintracht Frankfurt'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Galatasaray, son teklifini iletti ve cevap bekliyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübü Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, Alman ekibinde forma giyen Tuta için resmi transfer teklifinde bulundu.
Tuta, eşi doğum yaptığı için Eintracht Frankfurt'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Galatasaray, son teklifini iletti ve cevap bekliyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübü Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.