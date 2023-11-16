Galatasaray'dan transferde nokta atışı!

Galatasaray bu sezon Zaha ve Ziyech başta birbirinden önemli isimler transfer etti ama Sanchez başarılı futboluyla aradan sıyrılan isim oldu

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan transferde nokta atışı!
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16 Kasım 2023 10:56
Galatasaray'ın son transferlerinden birisi olan Davinson Sanchez ilk sezonunda takımın değişmez isimlerinden birisi haline geldi.

9 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan kadroya katılan Kolombiyalı stoper, 'hayatta bozulmaz' denilen Abdülkerim-Nelsson ikilisini adeta ortadan böldü. Ortaya koyduğu futbolla Danimarkalı oyuncuyu taca çıkardı.

Bu sezon alınan K. Demirbay, Angelino, Bakambu, Halil, Tete, Zaha, Ndombele, Ziyech gibi isimleri gölgede bıraktı. Okan Buruk'un yeni muhafızı Sanchez, Galatasaray'a geldiği günden bu yana maç kaçırmadı. 27 yaşındaki oyuncu, 7'si Süper Lig ve 3'ü Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere toplamda 10 maçın 10'unda da 11'de oynadı ve toplamda 900 dakika süre aldı.

Okan Buruk'un ilk tercihi haline gelen Sanchez, Nelsson'un pabucunu dama attı. Yedek kalmaya alışkın olmayan ve bunu belli eden Danimarkalı yıldızın, ara transferde gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. 

 
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