Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.
"EVİMİZDE OYNAYACAK OLMAMIZ AVANTAJ"
Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile eşleşmeleri hakkında konuşan Cenk Ergün "Hayırlı olsun bütün takımlara. Umarım güzel bir tur olur. Bandırma çok değerli bir futbol ekolu. İki sene önce ligin kapısından dönmüşlerdi. En büyük avantaj sahamızda oynayacak olmamız. Yoğun bir maç takvimi içerisindeyiz. Bizim için en büyük avantaj evimizde kalıyor olmak. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Aynı disiplin içinde umarım tur atlayan biz olacağız" dedi.
"5-1 MORALLERİ YÜKSELTTİ"
Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri maçın hatırlatılması üzerine Cenk Ergün "Dünkü galibiyet çok değerli. Trabzonspor karşısında deplasmanda çarpıcı bir sonuç. Moralleri daha da yükseltti." ifadelerini kullandı.
TRANSFER SORUSUNA YANIT
Transfer sorusunu yanıtlayan Cenk Ergün "Elimizde bir kadro var. Transfer mesajı vermekten ziyade, yoğun maç takvimi var, benim burada vereceğim mesaj bizi yalnız bırakmasınlar. Perşembe günü ben herkesi maça bekliyorum" şeklinde konuştu.
"SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, son olarak, "Fikstür önümüzde, teknik heyetimiz ve bütün çalışanlarımız herkes bu doğrultuda çalışıyor. Çok da dert yanabileceğimiz bir durum değil şu anda. Önümüzde bize verilmiş olan bir fikstür var, biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz. Bir şekilde iş rayına girdiği zaman bu oynama ritmine de alıştığımız zaman futbolcu fizyolojisi de buna alışmış vaziyette. Mümkün olduğunca sakatlanmaları yaşamadan, kart cezalarını minimize ederek, en kısa zamanda da sakatlarımızı aramıza döndürerek ilerlemek istiyoruz. Herkesin de bildiği gibi geniş kadromuz var. Okan hocamız ile teknik heyetimiz bazı zamanlarda oyuncularımızı bazen değişik pozisyonlarda oynatıp eksikleri kapatmaya çalışıyorlar. Bunda da çok şükür başarılı oldular. Bundan sonraki süreçte de bütün oyuncularımıza şans gelecektir. Her birinin katılımı ile ligde, kupada, Avrupa'da sonuna kadar ilerlemek istiyoruz" sözlerini sarf etti.
"EVİMİZDE OYNAYACAK OLMAMIZ AVANTAJ"
Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile eşleşmeleri hakkında konuşan Cenk Ergün "Hayırlı olsun bütün takımlara. Umarım güzel bir tur olur. Bandırma çok değerli bir futbol ekolu. İki sene önce ligin kapısından dönmüşlerdi. En büyük avantaj sahamızda oynayacak olmamız. Yoğun bir maç takvimi içerisindeyiz. Bizim için en büyük avantaj evimizde kalıyor olmak. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Aynı disiplin içinde umarım tur atlayan biz olacağız" dedi.
"5-1 MORALLERİ YÜKSELTTİ"
Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri maçın hatırlatılması üzerine Cenk Ergün "Dünkü galibiyet çok değerli. Trabzonspor karşısında deplasmanda çarpıcı bir sonuç. Moralleri daha da yükseltti." ifadelerini kullandı.
TRANSFER SORUSUNA YANIT
Transfer sorusunu yanıtlayan Cenk Ergün "Elimizde bir kadro var. Transfer mesajı vermekten ziyade, yoğun maç takvimi var, benim burada vereceğim mesaj bizi yalnız bırakmasınlar. Perşembe günü ben herkesi maça bekliyorum" şeklinde konuştu.
"SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, son olarak, "Fikstür önümüzde, teknik heyetimiz ve bütün çalışanlarımız herkes bu doğrultuda çalışıyor. Çok da dert yanabileceğimiz bir durum değil şu anda. Önümüzde bize verilmiş olan bir fikstür var, biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz. Bir şekilde iş rayına girdiği zaman bu oynama ritmine de alıştığımız zaman futbolcu fizyolojisi de buna alışmış vaziyette. Mümkün olduğunca sakatlanmaları yaşamadan, kart cezalarını minimize ederek, en kısa zamanda da sakatlarımızı aramıza döndürerek ilerlemek istiyoruz. Herkesin de bildiği gibi geniş kadromuz var. Okan hocamız ile teknik heyetimiz bazı zamanlarda oyuncularımızı bazen değişik pozisyonlarda oynatıp eksikleri kapatmaya çalışıyorlar. Bunda da çok şükür başarılı oldular. Bundan sonraki süreçte de bütün oyuncularımıza şans gelecektir. Her birinin katılımı ile ligde, kupada, Avrupa'da sonuna kadar ilerlemek istiyoruz" sözlerini sarf etti.