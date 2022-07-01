Galatasaray'dan transfer mesajı: "Sabır!"

Galatasaray yönetimi, transferler konusunda hata yapmak istemediklerini iletti.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan transfer mesajı: 'Sabır!'
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01 Temmuz 2022 09:12
Okan Buruk idaresinde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da özellikle orta sahaya yapılacak transferler konusunda çalışmalar sürüyor.

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, acele karar vermeden en doğru isimleri, mali açıdan kulübün geleceğini riske atmayacak şekilde kadroya katacaklarını ifade etti.

Görüşleri alınan isimler, acele davranıp hata yapmak istemediklerini belirtirken teknik heyetin onay verdiği futbolcular ve kulüpleriyle görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Yönetim, taraftarlara mesajında "Kaliteli isimler alacağız, şampiyonluk için kadro kurmaya çalışıyoruz, sabırlı olmakta fayda var." yorumunda bulundu. 





 
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