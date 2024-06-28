Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray'da transferde yetkili isimlerden İbrahim Hatipoğlu, gündemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2024 08:03
Galatasaray'da transferde en yetkili isimlerden İbrahim Hatipoğlu, açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Hatipoğlu, "Listemizde yer alan isimler için soruşturma yapıyoruz. Oyuncuların mali şartlarını değerlendirme aşamasındayız. Planımıza göre teklifleri ileteceğiz" dedi.

İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Basında çıkan transfer haberlerini değerlendiren Hatipoğlu, "Transfer yapacağımız mevkiler belli. Sağ bek ve orta sahaya yoğunlaştık. Yazılan isimlerin bir kısmı listemizde fakat bazılarıyla ise ilgilenmiyoruz. Mesela İlkay Gündoğan... Kesin olarak gündemimizde yer almıyor" ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery