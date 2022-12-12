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Galatasaray'dan Torreira önlemi

Bu sezon şampiyonluğa kenetlenen Galatasaray gelecek sezon için de kolları sıvadı. Lucas Torreira'nın Avrupa'ya dönme düşüncesi, sarı-kırmızılıları bu bölge için arayışa itti. İşte detaylar...

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Torreira önlemi
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12 Aralık 2022 11:03
2022 Dünya Kupası öncesinde çıkışa geçen Galatasaray'da sezonun en istikrarlı oyuncularından biri Lucas Torreira olmuştu.

Sezon başından bu yana 11'in değişilmez ismi olan ve her maçı tam konsantrasyonla aynı çizgide tamamlayan Uruguaylı futbolcunun Katar'da umduğu şansı bulamaması, Galatasaray'ı da etkiledi.

Milli takımdaki yerini kaptıran tecrübeli orta sahanın, kulüpteki yüksek performansına rağmen yedek kalması sonrasında Avrupa'ya dönüşü ciddi şekilde düşünmesi, Galatasaray'ı da arayışa yöneltti.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sezon sonunda yaşanabilecek Lucas Torreira ayrılığı durumuna hazırlıksız yakalanmak istemeyen Galatasaray bu bölge için de şimdiden çalışmalara başladı. Okan Buruk ve teknik heyetiyle de ihtiyaç duyulan oyuncu profili belirlenirken liste hazırlanmaya geçildi.

Torreira'nın ayrılması durumunda oyunun her iki yönünde daha aktif şekilde rol alabilen bir orta saha alınması gündeme geldi.

Dries Mertens'in performansının yükselmesi için geri ve ön bölge arasında köprü görevi görebilecek bir orta saha için çalışmalar da başladı. 

 
 

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