Galatasaray'dan Torreira'da kararı net: "Vazgeç bu işten Lazio"

Galatasaray'da Lazio'nun ısrarla istediği Lucas Torreira için net karar verildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Torreira'da kararı net: 'Vazgeç bu işten Lazio'
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20 Temmuz 2023 09:37
Galatasaray'da Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'nın geleceği netleşiyor. Hem futbolcu hem kulüp yeni sezonda da birlikte yürümeye kararlı. Gelen teklifler görüşme yapılmadan reddediliyor ama buna rağmen İtalyan ekibi Lazio'nun, Uruguaylı için ısrarı bitmiyor. 

ALTERNATİF BİLE BAKILMADI

Torreira'yı vazgeçilmez olarak gören teknik heyet, yeni sezon planlamasını yıldız oyuncuya göre yaptı. tecrübeli futbolcu için alternatif bile bakmadı. Yönetim, Lazio'dan gelen teklifi değerlendirmeye almadan reddetti. Torreira da bu süreçte Galatasaray'dan yana tavır aldı. Menajeri Pablo Bentancur'a, "İstanbul'da çok mutluyum. Galatasaray'da devam edeceğim'' diyerek kimseyle transfer görüşmesi yapmamasını istedi. Hem menajeri hem de Galatasaray yönetimi, Lazio'nun ilgisine dönüş bile yapmadı.

SAKATLIK YAŞADI

Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmişti. Avusturya kampını pas geçen 27 yaşındaki ön libero, Portekiz'deki özel bir kliniğe giderek tedavi oldu. 

Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 34 maçta forma giymişti.

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