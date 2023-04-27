Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyareti sonrası TFF'ye sürpriz bir çıkarma yaptı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Riva'daki ziyaretinin 2.5 saat sürdüğü ve Galatasaray cephesinin bu duruma tepkili olduğu öğrenildi.Ayrıcave Riva'daki zirvenin gündem maddelerinden birinin de bu olduğu iddia edildi.Konu ile ilgili TFF ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.