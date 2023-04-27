Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 26 Nisan Çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile özel bir görüşme yaptığı sosyal medyada ciddi şekilde tartışma konusu oldu.
Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyareti sonrası TFF'ye sürpriz bir çıkarma yaptı. Dursun Özbek'in, Ali Koç'un yaptığı ziyaretten rahatsız olduğu ve bu ziyaret ile ilgili bilgi almak istediği için Riva'ya gittiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Riva'daki ziyaretinin 2.5 saat sürdüğü ve Galatasaray cephesinin bu duruma tepkili olduğu öğrenildi.
Ayrıca Beşiktaş derbisine Ali Şansalan'ın atanmasının da Galatasaray'da rahatsızlık yarattığı ve Riva'daki zirvenin gündem maddelerinden birinin de bu olduğu iddia edildi.
Konu ile ilgili TFF ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 26 Nisan Çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile özel bir görüşme yaptığı sosyal medyada ciddi şekilde tartışma konusu oldu.
Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyareti sonrası TFF'ye sürpriz bir çıkarma yaptı. Dursun Özbek'in, Ali Koç'un yaptığı ziyaretten rahatsız olduğu ve bu ziyaret ile ilgili bilgi almak istediği için Riva'ya gittiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Riva'daki ziyaretinin 2.5 saat sürdüğü ve Galatasaray cephesinin bu duruma tepkili olduğu öğrenildi.
Ayrıca Beşiktaş derbisine Ali Şansalan'ın atanmasının da Galatasaray'da rahatsızlık yarattığı ve Riva'daki zirvenin gündem maddelerinden birinin de bu olduğu iddia edildi.
Konu ile ilgili TFF ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.