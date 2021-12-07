Galatasaray'dan TFF'ye: "Sanki 8 Mart yürüyüşü yapıyoruz"

Ev sahibi Galatasaray'ın yoğun girişimlerinin ardından taraftarlar, Passolig zorunluluğu olmadan, TC kimlik no ve HES kodu ile tarihin ilk kadın derbisine girebilecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan TFF'ye: 'Sanki 8 Mart yürüyüşü yapıyoruz'
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07 Aralık 2021 10:58
Türk sporunun lokomotif kulüpleri bugün tarihe geçecek bir adım atacak.

1905'te kurulan Galatasaray ile 1907'de kurulan Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna taşınacak. İki kulübün bu yıl faaliyete geçen kadın futbol takımları, bugün tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak özel maç Ali Sami Yen Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Bu anlamlı karşılaşma öncesi yaşanan kriz çözüldü.

FEDERASYON DİRENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), pandemi tedbirlerini de gerekçe göstererek, konuk Fenerbahçeli taraftarların stada girmesine izin vermedi.

Galatasaray yönetiminin "Maçı bedava yapalım" önerisi de federasyon tarafından kabul görmedi. Bunun üzerine bilet fiyatları 5 ve 10 TL olarak belirlendi.

Federasyon yönetimi, Passolig'i olmayan kimsenin stada alınmaması gerektiğini belirtince kriz tırmandı. Özellikle ev sahibi Galatasaray cephesi, krizi bitirmek için büyük bir çaba harcadı.

2022'DE KADIKÖY'DE

Sarı kırmızılı yöneticiler "1 haftadır pazarlık ediyoruz. 'Hiç maça gelmemiş kadınları davet edelim', 'Belediyeler otobüslerle kadınları getirsin' dedik, 'Passolig kartı olacak' dediler. Sanki 8 Mart yürüyüşü yapıyoruz" ifadeleriyle gelişmelere tepki gösterdikten sonra TFF ile görüşmeler sürdü.

TSYD'nin araya girmesi ve Spor İl Müdürlüğü'nün de onayının ardından sorun çözüldü; Passolig zorunluluğu olmadan, TC kimlik no ve HES kodu ile stada girilebileceği açıklandı. İkinci maçın 2022'de Ülker Stadı'nda yapılması planlanıyor. 


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