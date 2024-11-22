Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!

Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maç için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılılar maçın gününün değişmesini talep etti.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
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22 Kasım 2024 19:14
Son güncelleme 22 Kasım 2024 19:33
Galatasaray, İkas Eyüpspor maçının gününün değişmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

Sarı kırmızılı yönetim, İkas Eyüpspor maçının pazartesi günü oynanmasını talep etti.

Galatasaray, Eyüpspor ile 1 Aralık Pazar günü oynayacak.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, konuyla ilgili Beyaz Futbol'a şu açıklamaları yaptı: "TFF'den bize gelen bilgi yok. Galatasaray'dan da bizimle konuşan olmadı. Olayı basından öğrendik. Galatasaray, TFF'ye talepte bulunmuş. Biz maça kendi gününde oynanacakmış gibi hazırlanacağız. Yarın Rizespor ile maçımız var."

İŞTE 14. HAFTANIN FİKSTÜRÜ



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