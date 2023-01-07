Galatasaray'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, diz ameliyatı geçiren Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı
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07 Ocak 2023 22:27
Galatasaray kulübü, dizinden ameliyat geçiren Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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