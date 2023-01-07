Galatasaray'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray kulübü, dizinden ameliyat geçiren Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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