Galatasaray'dan teklif hazırlığı: McKennie

Orta saha için birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray, yeni bir ismi gündemine aldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı kırmzılı takım, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi transfer etmek istiyor.
JUVE GÖNDERME KARARI ALDI
Haberde kadrosunu daraltmak isteyen İtalyan devinin, oyuncu için geleccek teklifleri değerlendirme karar aldığı yazıldı.
GALATASARAY'DAN TEKLİF HAZIRLIĞI
Galatasaray'ın ABDli oyuncu için Juventus'a yakın zamanda 15 milyon euroluk teklif yapabileceği ifade edildi.
Oyuncu hakkında bilgi toplayan Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Juve ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 25 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde 134 maça çıktı ve 13 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı kırmzılı takım, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi transfer etmek istiyor.
JUVE GÖNDERME KARARI ALDI
Haberde kadrosunu daraltmak isteyen İtalyan devinin, oyuncu için geleccek teklifleri değerlendirme karar aldığı yazıldı.
GALATASARAY'DAN TEKLİF HAZIRLIĞI
Galatasaray'ın ABDli oyuncu için Juventus'a yakın zamanda 15 milyon euroluk teklif yapabileceği ifade edildi.
Oyuncu hakkında bilgi toplayan Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Juve ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 25 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde 134 maça çıktı ve 13 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
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