Galatasaray'dan teklif hazırlığı: McKennie

Galatasaray, Juventus ile 1 yıl sözleşmesi kalan Weston McKennie'yi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan teklif hazırlığı: McKennie
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01 Ağustos 2024 20:39
Orta saha için birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray, yeni bir ismi gündemine aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı kırmzılı takım, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi transfer etmek istiyor.

JUVE GÖNDERME KARARI ALDI

Haberde kadrosunu daraltmak isteyen İtalyan devinin, oyuncu için geleccek teklifleri değerlendirme karar aldığı yazıldı.

GALATASARAY'DAN TEKLİF HAZIRLIĞI

Galatasaray'ın ABDli oyuncu için Juventus'a yakın zamanda 15 milyon euroluk teklif yapabileceği ifade edildi.

Oyuncu hakkında bilgi toplayan Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Juve ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 25 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde 134 maça çıktı ve 13 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

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