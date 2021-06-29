Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek

Bizimle aynı hamurla yoğurulduğunu düşündüğümüz spor kulüplerinden de, bu duruşumuza destek olan bir tavrı çok kıymetli bulacağımızı söylemek istiyorum." diyerek ezeli rakiplerine çağrıda bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın "Powered by pride" (Gücünü onurdan alır) yazılı bir tişört giyerek LGBT'ye destek vermesi sosyal medyada çok konuşuldu. Bu konu hakkında Galatasaray Kulübü'den açıklama geldi.Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, GS TV'de yaptığı açıklamada "" dedi.Sarı-kırmızılı yönetici, Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını ifade ederken; "." açıklamasını yaptı.Galatasaray Sözcüsü "Remiz Sanver ayrıca "" ifadelerini kullandı.