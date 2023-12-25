Galatasaray'dan tartışma yaratan pozisyon için yeni açıklama!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Alexander Djiku ve Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir. Saygılarımızla."
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, derbideki Djiku - Icardi pozisyonu için, "Çok net değil mi, dün gece maçtan itibaren Türkiye şaşkınlık içerisinde izliyor. Konuyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Hiçbir alakası olmayan bir pozisyonla penaltı pozisyonunu bir araya getirmeye çalışıyorlar. Biz yanlış bir şey mi izliyoruz? Şampiyonluğa etki eden pozisyon diyorlar, hangi maçı izlemişler çok merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ise, "Maç sonrasında paylaşılan fotoğrafların, ilgili pozisyonla hiçbir ilgisi olmadığı açıkça görülüyor. Oyuncu yerde yatarken ağzını tutuyor kulüp morarmış göz paylaşıyor. Morarmış göz fotoğrafının konu olan mücadeleyle alakalı olmaması kamuoyunu yanıltma çabasıdır. Şu çok net bir şey ki sizinle adalet, sizinle itidal aynı cümlede olmuyor. İçi boş kalıyor. Kandırmayın insanları, en azından biz sizin ne olduğunuz biliyoruz. Bırakın bu işleri çıkalım sahada eşit şartlarda oynayalım. Fenerbahçe olarak oyunu temiz ve adil oynamaya devam ederken, karşımıza çıkan bu tür çirkin çabalarla da ne yazık ki muhatap olmak zorunda kalıyoruz." demişti.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir. Saygılarımızla."
FENERBAHÇE YÖNETİCİLERİ NE DEDİ?
Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı… pic.twitter.com/4lRf0rzvIK
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 25, 2023
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, derbideki Djiku - Icardi pozisyonu için, "Çok net değil mi, dün gece maçtan itibaren Türkiye şaşkınlık içerisinde izliyor. Konuyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Hiçbir alakası olmayan bir pozisyonla penaltı pozisyonunu bir araya getirmeye çalışıyorlar. Biz yanlış bir şey mi izliyoruz? Şampiyonluğa etki eden pozisyon diyorlar, hangi maçı izlemişler çok merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ise, "Maç sonrasında paylaşılan fotoğrafların, ilgili pozisyonla hiçbir ilgisi olmadığı açıkça görülüyor. Oyuncu yerde yatarken ağzını tutuyor kulüp morarmış göz paylaşıyor. Morarmış göz fotoğrafının konu olan mücadeleyle alakalı olmaması kamuoyunu yanıltma çabasıdır. Şu çok net bir şey ki sizinle adalet, sizinle itidal aynı cümlede olmuyor. İçi boş kalıyor. Kandırmayın insanları, en azından biz sizin ne olduğunuz biliyoruz. Bırakın bu işleri çıkalım sahada eşit şartlarda oynayalım. Fenerbahçe olarak oyunu temiz ve adil oynamaya devam ederken, karşımıza çıkan bu tür çirkin çabalarla da ne yazık ki muhatap olmak zorunda kalıyoruz." demişti.
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