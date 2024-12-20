Galatasaray'dan tarihe geçen hücum performansı

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 4-3 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray bu sezon attığı gollerle tarihi bir performans ortaya koydu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan tarihe geçen hücum performansı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2024 09:32
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 4-3 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor.

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 42 gol atarak 2.80 gol ortalaması yakaladı. Galatasaray, ligde en yüksek gol ortalaması yakaladığı sezonu yaşıyor.

Cimbom, 1996/97 sezonunda 34 maçta 90 golle 2.65 gol ortalaması tutturmuştu.

Galatasaray, 1997/98 sezonunda 2.53, 1962/63 sezonunda 2.50 ve 1998/99 sezonunda ise 2.50 gol ortalaması ile mücadele etti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery