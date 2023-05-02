Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray'da yeni bir karar alındı.



Sarı-kırmızılı kulüp, 3 Mayıs Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlara açık antrenman yapma kararı aldı.



Saat 17:30'da başlayacak antrenmanda Galatasaraylı taraftarlarla, futbolcular ve teknik heyet bir araya gelecek.



Öte yandan bu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan teknik direktör Okan Buruk "Galatasaraylıyım de, göğsünü gere gere. Mayıslar bizim, şampiyonluk çok yakın." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ