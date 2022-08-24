Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ümraniye maçının ardından 3 transfer hedeflerinin olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk'un Sarı-Kırmızılı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi. Okan Buruk, alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklere sahip olmasını istedi.Bunun üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılı kurmaylar Sevilla'da forma giyen İspanyol futbolcu Suso için teklifte bulundu. İspanyol oyuncunun menajeri ile de kontakt kurulduğu ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan 28 yaşındaki Suso için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği öğrenildi.Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euro idi. Sol ayaklı bir oyuncu olan tecrübeli yıldız, sağ kanat dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor. 1.77 boyunda olan Suso 5 kez de İspanya Milli Takım formasını terletti. Yıldız futbolcu daha önce Liverpool, Almeira, Genoa ve Milan'da da forma giydi.