Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi

Galatasaray, daha önce adı Beşiktaş'la da anılan Yusuf Yazıcı için devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi
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06 Temmuz 2023 11:55
Galatasaray'ın, daha önce Beşiktaş ile görüşme yapan milli yıldız Yusuf Yazıcı için ilgisinin olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İHTİMALİ ZOR

Yusuf Yazıcı için Beşiktaş ile görüşme yapıldı fakat hem sözleşme maddesi hem de Trabzonspor'un koyduğu şartlardan dolayı transferin zor olduğu aktarıldı.

ÖNCELİĞİ AVRUPA

Galatasaray da Yusuf Yazıcı transferi için 1 yıldır ısrarcı durumda fakat yıldız oyuncunun önceliği Avrupa'da kariyerine devam etmek.

YERLİ STATÜSÜ AVANTAJI

Yusuf'un yerli statüde olması ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce yakaladığı başarı dolayısıyla Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olmasında etkili oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE BÜYÜK BAŞARI YAKALADI

Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, attığı 7 golle UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan dört oyuncudan biri olmuştu.

YUSUF YAZICI'NIN TALİPLERİ

Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan ciddi teklifler var. Yusuf için Fransa'dan Nantes ve İspanya'dan Valencia kulübü Lille ile bonservis için görüşmelerini sürdürüyor.

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