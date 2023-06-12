Galatasaray'dan sürpriz transfer teklifi

Bu sezon Basketbol Süper Lig'de çalkantılı bir sezonu geride bırakan Galatasaray Nef, yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.



Galatasaray sezona Yunan koç Andreas Pistoilis ile başlamış ve beklentileri karşılayamamıştı. Ardından değişikliğe gitmeye karar veren Galatasaray, Zvezdan Mitrovic ile yola devam etmek kararı aldı.



İNİŞİLİ ÇIKIŞLI SEZON



Bu kararın ardından yükselişe geçen Galatasaray Nef, play-off'lara kalma başarısı gösterdi. Ancak Sarı Kırmızılı ekip normal sezonu ligde lider bitiren Türk Telekom'a diş geçiremedi ve seriden elenerek sezonu tamamladı.



SÜRPRİZ İSME TEKLİF



Bu sezona daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılı ekibin kurmayları sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe Beko'da yeterli forma şansı bulamayan İsmet Akpınar'a teklif götürüldüğü ortaya çıktı. Basketbol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Luca D'Alessandro'nun haberine göre; Tecrübeli guard ile yakından ilgilenen Galatasaray, teklifini iletti.



KARARI BEKLENİYOR



Fenerbahçe'de yerli rotasyonunda kendisine rol bulmakta zorlanan ve daha fazla parkede kalmak isteyen 28 yaşındaki basketbolcunun kararı bekleniyor. Almanya'da yetişen tecrübeli basketbolcunun, Sarı Lacivertli ekipte kalma durumu zor. Nedeni ise Fenerbahçe'nin de yerli rotasyonda değişikliğe gidecek olması.



Özellikle Anadolu Efes yenilgisi sonrası sezonu tamamlayan Fenerbahçe'de koç Itoudis'in raporu doğrultusunda harekete edecek olan yönetim, yerli isimler için de alternatiflerini belirlemiş durumda. Sertaç Şanlı, Berk Uğurlu gibi isimlere yönelen Fenerbahçe'de İsmet Akpınar ayrılığı her an yaşanabilir.





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