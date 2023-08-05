Galatasaray, her ne kadar takımdan ayrılmak istemediğini söyleyese de Nicolo Zaniolo'nun alternatifleri için çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Juventus ve Suudi Arabistan ekipleriyle adı geçen Zaniolo'nun satılması durumunda, 24 yaşındaki futbolcunun ilk alternatifi olarak Tete'yi gündemine aldı.
5 milyon Euro civarında yıllık maaş beklentisi olan futbolcuyu Fenerbahçe de bir süredir kadrosuna katmak için uğraş veriyor.
Galatasaray, Zaniolo'nun olası satışı sonrasında Tete için hamle yapmayı düşünüyor.
Tatilini Bodrum'da geçiren Sambacı, geçen sezon kiralık oynadığı Leicester City'de 13 maçta 1 gol kaydetti.
TETE KİMDİR?
Gremio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı, ardından Leicester'a yine kiralık geçti. 23 yaşında Brezilyalı sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 40 gol atıp 25 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Juventus ve Suudi Arabistan ekipleriyle adı geçen Zaniolo'nun satılması durumunda, 24 yaşındaki futbolcunun ilk alternatifi olarak Tete'yi gündemine aldı.
5 milyon Euro civarında yıllık maaş beklentisi olan futbolcuyu Fenerbahçe de bir süredir kadrosuna katmak için uğraş veriyor.
Galatasaray, Zaniolo'nun olası satışı sonrasında Tete için hamle yapmayı düşünüyor.
Tatilini Bodrum'da geçiren Sambacı, geçen sezon kiralık oynadığı Leicester City'de 13 maçta 1 gol kaydetti.
TETE KİMDİR?
Gremio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı, ardından Leicester'a yine kiralık geçti. 23 yaşında Brezilyalı sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 40 gol atıp 25 asist yaptı.