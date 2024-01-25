Galatasaray'dan sürpriz hamle: Yusuf Yazıcı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan sürpriz hamle: Yusuf Yazıcı
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25 Ocak 2024 08:11
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı- kırmızılı ekipte ilk hedef Şubat sonunda ara transfer dönemi diğer büyük ligler için kapandıktan sonra "altın vuruş" yapmak.

ERDEN TİMUR GÖRÜŞTÜ

Bu nedenle arayışlar devam ederken Başkanvekili Erden Timur'un geçtiğimiz günlerde Fransa'nın yolunu tuttuğu ve transferde kendisine önemli bir desteği olan menajer George Gardi ile görüştüğü öğrenildi.

LILLE'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Erden Timur'un Fransa'da bir araya geldiği isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı belirtilirken sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncuyu ve Lille'i ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında.

Trabzonspor, CSKA Moskova ve Lille formaları giyen Yusuf Yazıcı bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, oynadığı 26 maçta, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



 
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