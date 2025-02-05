Galatasaray'dan sürpriz hamle: Jerome Opoku

Başakşehir Kulübü, özellikle teknik direktör Çağdaş Atan'ın 'vazgeçilmez' olarak gördüğü Opoku için Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis ücreti talep etti.



GALATASARAY'A SICAK



Avrupa'dan da talipleri olan Opoku, Başakşehir ile Galatasaray'ın anlaşması halinde sarı-kırmızılı kulübe transfer olmaya sıcak bakıyor.



PERFORMANSI



26 yaşındaki Ganalı stoper, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 33 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi. Başakşehir, bu sezon başında Jerome Opoku'nun bonservisini Portekiz ekibi Arouca'dan 1.5 milyon euro karşılığında almıştı.







Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da stoper takviyesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.Galatasaray, Başakşehir forması giyen Jerome Opoku'ya talip oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Başakşehir'den yıldız oyuncu için fiyat istedi.