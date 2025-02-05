Galatasaray'dan sürpriz hamle: Jerome Opoku

Galatasaray, Başakşehir forması giyen Jerome Opoku'ya talip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Galatasaray'dan sürpriz hamle: Jerome Opoku
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05 Şubat 2025 18:31
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper takviyesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

JEROME OPOKU HAMLESİ

Galatasaray, Başakşehir forması giyen Jerome Opoku'ya talip oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Başakşehir'den yıldız oyuncu için fiyat istedi.

9 MİLYON EURO TALEBİ

Başakşehir Kulübü, özellikle teknik direktör Çağdaş Atan'ın 'vazgeçilmez' olarak gördüğü Opoku için Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis ücreti talep etti.

GALATASARAY'A SICAK

Avrupa'dan da talipleri olan Opoku, Başakşehir ile Galatasaray'ın anlaşması halinde sarı-kırmızılı kulübe transfer olmaya sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

26 yaşındaki Ganalı stoper, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 33 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.  Başakşehir, bu sezon başında Jerome Opoku'nun bonservisini Portekiz ekibi Arouca'dan 1.5 milyon euro karşılığında almıştı.


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