Galatasaray'dan sürpriz hamle!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
Yerli rotasyonuna takviye isteyen Galatasaray, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için harekete geçti.
Sağ kanat oyuncusu, Yunus Akgün'ün alternatifi olarak düşünülüyor.
Adana Demirspor'da geride kalan sezonda öne çıkan isimlerden biri olan Yusuf Sarı, 33 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.
Yerli rotasyonuna takviye isteyen Galatasaray, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için harekete geçti.
Sağ kanat oyuncusu, Yunus Akgün'ün alternatifi olarak düşünülüyor.
Adana Demirspor'da geride kalan sezonda öne çıkan isimlerden biri olan Yusuf Sarı, 33 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.
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