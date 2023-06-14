Galatasaray'dan sürpriz hamle!

Yerli rotasyonunu arttırmak isteyen Galatasaray, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan sürpriz hamle!
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14 Haziran 2023 09:41
Son güncelleme 14 Haziran 2023 12:49
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Yerli rotasyonuna takviye isteyen Galatasaray, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için harekete geçti.

Sağ kanat oyuncusu, Yunus Akgün'ün alternatifi olarak düşünülüyor.

Adana Demirspor'da geride kalan sezonda öne çıkan isimlerden biri olan Yusuf Sarı, 33 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

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