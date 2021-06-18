Galatasaray'dan sürpriz golcü atağı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla kaçıran Galatasaray yeni başkanını seçmesinin ardından transfere daha da ağırlık vermeyi planlıyor.

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Galatasaray'dan sürpriz golcü atağı!
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18 Haziran 2021 11:36
Yabancı sayısının düşmesiyle yerli sayısını artırmak isteyen Galatasaray'ın yeni hedefi Eren Dinkçi...

Sarı-kırmızılı ekip geçen sezon sakatlıkları nedeniyle Radamel Falcao'dan yararlanamadı. Mbaye Diagne'nin yeniden kiralanması gündemde...

Muhammed'in de istikrarsız görüntüsü nedeniyle forvete takviye yapmak için de kollar sıvandı. Cimbom, Almanya ikinci ligi Regionalliga'da çıktığı 8 maçta attığı 7 golle patlama yapan Eren'i gündemine aldı.

A TAKIMA ALINDI

19 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Werder Bremen formasıyla alt ligdeki performansının ardından hemen A takıma dahil edildi. Ancak Bundesliga'da aynı performansını sürdüremedi. Bu kez 8 maçta bir gol attı.

Almanlar tecrübe kazanması için Eren'i kiralamaya sıcak bakarken Galatasaray da genç yıldızı, isteyen takımlar arasına dahil oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp ile birlikte Stuttgart ve Feyenoord da Eren Dinkçi'yle birlikte anılıyor. Cimbom, Eren üzerinden transferi bitirmeye çalışıyor.

POTANSİYELİ YÜKSEK

Almanya'dan Echo-24, Werder Bremen'in ilgi çekici yeteneği Eren Dinkçi için ciddi bir rekabet yaşandığını yazdı.

Haberde, "Regionalliga'da parlayan 19 yaşındaki oyuncu Bundesliga'da aynı performansını sürdüremedi. Ama potansiyeli onu devlerin gözdesi haline getirdi" denildi.

Türkiye'de oynamak isteyen Eren'in Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden çok memnun olduğu belirtildi. Halil Dervişoğlu'nu kiralaması zor görünen Galatasaray, Eren Dinkçi için şartları zorlayacak.

Genç yıldız, santrafor bölgesinin yanı sıra kanat forvet olarak da görev yapabiliyor. U19 Milli Takımı'na da çağrılmıştı.


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