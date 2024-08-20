Galatasaray'dan Süper Lig ekibine gidiyor!

Yeni sezonun kadrosunu büyük ölçüde tamamlayan Galatasaray'da ayrılıklar yaşanacak.
Sarı kırmızılı takımda kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı'ya yeni bir talip çıktı.
Tecrübeli futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Samsunspor'un radarına girdi.
TRANSFER BİTMEK ÜZERE
Yurt dışından da teklifler alan Taylan, geçen sezon kiralık oynadığı Samsunspor'la görüşüyor. 29 yaşındaki oyuncunun, Karadeniz ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Öte yandan transfer yasağı devam etmesine rağmen Karadeniz temsilcisi, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncuları tekrar transfer etme hakkına sahip oluyor.
BEDELSİZ TRANSFER EDİLDİ
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan başarılı orta saha, 2019 yılında Erzurumspor'dan bedelsiz transfer edilmişti. Sarı kırmızılı formayı 102 kez giyen Taylan, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Sarı kırmızılı takımda kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı'ya yeni bir talip çıktı.
Tecrübeli futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Samsunspor'un radarına girdi.
TRANSFER BİTMEK ÜZERE
Yurt dışından da teklifler alan Taylan, geçen sezon kiralık oynadığı Samsunspor'la görüşüyor. 29 yaşındaki oyuncunun, Karadeniz ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Öte yandan transfer yasağı devam etmesine rağmen Karadeniz temsilcisi, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncuları tekrar transfer etme hakkına sahip oluyor.
BEDELSİZ TRANSFER EDİLDİ
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan başarılı orta saha, 2019 yılında Erzurumspor'dan bedelsiz transfer edilmişti. Sarı kırmızılı formayı 102 kez giyen Taylan, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.