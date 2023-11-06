Galatasaray'dan Süper Kupa açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Özbek, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamalar yaptı.
Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının Türkiye alınması gerektiğini söyledi.
İşte Dursun Özbek'in sözleri:
"Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu görüşü, bu kupanın Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha doğru olacağı. Herkesin ifade ettiği bir görüş var; Süper Kupa Türkiye'de oynansın, kupanın eski adı da Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı, kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı."
Özbek, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamalar yaptı.
Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının Türkiye alınması gerektiğini söyledi.
İşte Dursun Özbek'in sözleri:
"Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu görüşü, bu kupanın Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha doğru olacağı. Herkesin ifade ettiği bir görüş var; Süper Kupa Türkiye'de oynansın, kupanın eski adı da Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı, kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı."