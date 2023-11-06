Galatasaray'dan Süper Kupa açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Süper Kupa açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2023 17:34
Son güncelleme 06 Kasım 2023 17:51
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Özbek, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının Türkiye alınması gerektiğini söyledi.

İşte Dursun Özbek'in sözleri:

"Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu görüşü, bu kupanın Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha doğru olacağı. Herkesin ifade ettiği bir görüş var; Süper Kupa Türkiye'de oynansın, kupanın eski adı da Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı, kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery