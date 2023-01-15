Galatasaray'dan stopere sürpriz yerli!

3-0'lık Fenerbahçe zaferi, 4-0'lık Hatayspor galibiyetiyle son iki maçta coşan Galatasaray'da transfer zirvesi yapıldı. Cim Bom stoper hamlesi için harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan stopere sürpriz yerli!
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15 Ocak 2023 10:33
Galatasaray, sol beke Uğur Çiftçi takviyesinin ardından stopere de transfer yapmak üzere kolları sıvadı.

Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde Valencia'da kiralık oynayan ve bonservisi Lyon'da bulunan Cenk Özkaçar var.

İspanyol kulübünde sadece 3 lig maçında 327 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki solak stoperle temaslara geçen Galatasaray Yönetimi'nin ilerleme kaydettiği öğrenildi.

Cim Bom bu transferle birlikte altyapıdan yetişen Metehan ile Emin Bayram dışında yedeği olmayan Abdülkerim - Nelsson ikilisine önemli bir alternatif sağlayacak. 

 
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