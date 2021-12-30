Galatasaray'dan stoper bombası: Carlos Salcedo için masada!

Süper Lig'de kötü gidişita dur diyemeyen ve Türkiye Kupası'na da veda eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Luyindama'yı göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Meksikalı oyuncu için Tigres'le masaya oturdu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan stoper bombası: Carlos Salcedo için masada!
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30 Aralık 2021 12:28
Galatasaray için işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 19 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı ekip, alt ligde yer alan Denizli'yi geçemeyerek katıldığı ilk turda Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Bu sezon Cimbom'un elinde sadece Avrupa Ligi kalırken en azından orada yola devam etmek için kollar sıvandı.

Christian Luyindama'yı göndermek isteyen ve Marcao'ya gelen teklifler nedeniyle stopere takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Meksika'da Tigres forması giyen Carlos Salcedo'yu gündemine aldığı bilgisine ulaşıldı.

Galatasaray ve Tigres arasındaki görüşmeler devam ederken 5 Ocak'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte Carlos Salcedo'nun İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması hedefleniyor.

Galatasaray'ın; Salcedo'ya olan ilgisinin farkında olan Tigres'in sarı-kırmızılı ekipten daha iyi bir bonservis bedeli kopartabilmek için oyuncunun 31 Aralık 2022'de bitecek sözleşmesini uzatabileceği belirtiliyor. Ancak tecrübeli futbolcunun, yeniden Avrupa piyasasına adım atabilmek için Tigres'in bu girişimine çok da sıcak bakmayacağı gelen haberler arasında...

CARLOS SALCEDO KİMDİR?

Meksika doğumlu olan 28 yaşındaki Salcedo, futbola 2011 yılında ZBR Academy'de başladı. Ardından Tigres'in yolunu tutan başarılı stoper, daha sonra İtalya'nın Fiorentina ve Almanya'nın Frankfurt takımlarında da forma giydi.

Avrupa macerasının ardından ülkesine dönen Meksikalı futbolcu, Tigres formasıyla başarılı performans sergileyince yeniden Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı. Salcedo'nun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon Euro... 


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