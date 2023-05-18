Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor.Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı.
Sarı- Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile sıkça anılan Fransız ekibi Toulouse'un orta sahası Branco van den Boomen ile ilgileniyor.
3 YILLIK KONTRAT ÖNERİSİ
Merkez orta saha ve ön libero mevkisinde oynayabilen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bonservisini eline alacak olan Branco van den Boomen ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuya 3 yıllık bir kontrat önerisinde bulundu.
OYUNCUNUN TALİBİ ÇOK
Marsilya, Feyenoord, Leeds United, Aston Villa, Sevilla ve Wolfsburg'un da takip ettiği oyuncuya Fenerbahçe tarafından önerilen yıllık teklifin ise 2 milyon euro olduğu öğrenildi.
27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Toulouse formasıyla 33 maça çıkarken 6 gol 13 asist kaydetti.
Sarı- Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile sıkça anılan Fransız ekibi Toulouse'un orta sahası Branco van den Boomen ile ilgileniyor.
3 YILLIK KONTRAT ÖNERİSİ
Merkez orta saha ve ön libero mevkisinde oynayabilen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bonservisini eline alacak olan Branco van den Boomen ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuya 3 yıllık bir kontrat önerisinde bulundu.
OYUNCUNUN TALİBİ ÇOK
Marsilya, Feyenoord, Leeds United, Aston Villa, Sevilla ve Wolfsburg'un da takip ettiği oyuncuya Fenerbahçe tarafından önerilen yıllık teklifin ise 2 milyon euro olduğu öğrenildi.
27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Toulouse formasıyla 33 maça çıkarken 6 gol 13 asist kaydetti.