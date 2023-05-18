Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de peşinde

Gelecek sezon transferlerini erkenden bitirmek isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atmak istiyor. Sarı Lacivertliler, Cimbom'un transfer listesinde olan Van Den Boomen'a sözleşme teklifinde bulunup beklmeye geçti.

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Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de peşinde
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18 Mayıs 2023 10:47
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 13:57
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor.Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı.

Sarı- Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile sıkça anılan Fransız ekibi Toulouse'un orta sahası Branco van den Boomen ile ilgileniyor.

3 YILLIK KONTRAT ÖNERİSİ
Merkez orta saha ve ön libero mevkisinde oynayabilen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bonservisini eline alacak olan Branco van den Boomen ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuya 3 yıllık bir kontrat önerisinde bulundu.

OYUNCUNUN TALİBİ ÇOK

Marsilya, Feyenoord, Leeds United, Aston Villa, Sevilla ve Wolfsburg'un da takip ettiği oyuncuya Fenerbahçe tarafından önerilen yıllık teklifin ise 2 milyon euro olduğu öğrenildi.
 
27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Toulouse formasıyla 33 maça çıkarken 6 gol 13 asist kaydetti. 

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